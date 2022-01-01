Глава Минздрава Кубани принял роды в Сочи на Новый год

1 янв. 21:45

Глава Минздрава Краснодарского края Евгений Филиппов сообщил, что принял на Новый год роды в Сочи.

"Первый день нового года провел в Центре охраны материнства и детства города Сочи. Принял роды – женщине по экстренным показаниям необходимо было сделать кесарево сечение. Родился мальчик весом 3,4 кг, ростом 0,53 м. Новорожденный и мамочка чувствуют себя хорошо", - приводит его слова РИА Новости.

Также кубанский министр рассказал, что в новогоднюю ночь на Кубани родилось 53 ребенка – 28 мальчиков и 25 девочек.