В Дагестане еще раз арестован подозреваемый в хищении 34 млн рублей

1 янв. 21:29

В Дагестане сегодня был арестован экс-начальник отдела ГО, ЧС и единой дежурно-диспетчерской службы администрации Цунтинского района М. Загиров по решению Верховного суда республики. Загиров подозревается в хищении 34 млн рублей.

Как пишет АиФ-Дагестан, дело против Загирова было открыто еще 27 июля прошлого года. По данным следствия, злоумышленник в составе группы похитил по предварительному сговору 34 млн рублей, которые должны были получить люди, пострадавшие от катастрофических дождей в мае 2019 года.

Загиров уже был арестован решением Советского районного суда Махачкалы, однако апелляция позволила ему выйти на свободу под залог в 1 млн рублей. 1 декабря следователи обратились в районный суд о повторном аресте, поскольку Загиров нарушил ограничения.

После того, как судья районного суда отказался арестовывать Загирова, его решение было обжаловано в Верховном суде, и тот постановил отправить подозреваемого в хищении под арест до 27 марта 2022 года.