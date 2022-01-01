Украинские националисты провели факельное шествие у офиса Зеленского

1 янв. 21:13

Сегодня в Киеве в честь 113-й годовщины со дня рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры состоялось факельное шествие. Участники националистической акции постарались провести акцию как можно ближе к офису президента Украины Владимира Зеленского.

Как пишет ТАСС, в акции участвовало порядка 1 тыс националистов. Они кричали лозунги "Кубань – это Украина" и "Слава Украине – смерть врагам", протестовали против отсутствия портрета Бандеры на фасаде Киевского горсовета.

Правоохранители не пустили их непосредственно к офису Зеленского. Акция прошла без нарушения общественного порядка.

Украинские СМИ утверждают, что до 3,5 тыс националистов примут участие в аналогичных акциях в других городах страны.