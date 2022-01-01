Узбекистан будет поставлять в Афганистан по 2 млрд кВт/ч в год

1 янв. 20:58

"Национальные электрические сети Узбекистана" подписали сегодня соглашение с афганской Da Afghanistan Breshna Sherkat о поставках электроэнергии на текущий год. Согласно контракту, узбекская сторона поставит в Афганистан 2 млрд кВт/ч в год.

Стоимость сделки – порядка $100 млн, пишет Спутник-Узбекистан.

Для упрочения энергетического экспорта в Афганистан компании ведут сейчас переговоры о достройке ЛЭП "Сурхан – Пули-Хумри", с помощью которой Кабул сможет подключиться к энергосистеме всей Центральной Азии.