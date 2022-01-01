В Армении взлетели цены на водку

1 янв. 20:43

С сегодняшнего дня в Армении увеличиваются ставки государственных акцизов на алкоголь. Больше всего вырос акциз на водку – сразу на 30%, с учетом НДС этот алкогольный напиток подорожает примерно на $1,5 за 1 л.

Акцизы на виноградные вина, пиво и фруктовую водку поднимаются на 3%, а акциз на коньяк – на 36-72 драма (7,5-15 центов), пишет news.am.

Стоит отметить, что в прошлом году та же водка в Армении подорожала на 13,9%, аналогично выросли цены на ликеры. При этом доходы в госбюджет с акцизов снизились по сравнению с 2020 годом на $25 млн, что может говорить об уходе алкогольного бизнеса в "тень" либо о падении алкогольного потребления.