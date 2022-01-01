Прогулка в горах Кабардино-Балкарии закончилась плохо для пятерых туристов из Москвы

1 янв. 20:29

Как сообщили сегодня в ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии, в горах республики сегодня заблудились вышедшие вечером прогуляться туристы из Москвы.

"Группа отдыхающих из Москвы в количестве пяти человек вечером вышли на прогулку в окрестности города Тырныауз. С наступлением темного времени суток отдыхающие не смогли найти дорогу обратно в город", - приводит сообщение кабардино-балкарских спасателей Интерфакс.

По счастью, группа соблюдала правила и зарегистрировала свой маршрут в МЧС. На данный момент известно, что пострадавших среди них нет и угрозы их жизням нет. В скором времени им помогут вернуться спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.