Талибы* посчитали наркоманов в Афганистане

1 янв. 19:58

Как сообщил сегодня Абдул Барии Омар, замглавы Минздрава Афганистана в правительстве запрещенного в РФ движения "Талибан", ведомство подсчитало число наркоманов в стране, и оно оказалось чрезвычайно большим – 3,5 млн человек или 9% всего населения.

"3,5 млн человек в стране являются наркозависимыми. Каждый из них ежедневно употребляет наркотические вещества на сумму, достигающую порядка $3", - рассказал он телеканалу Tolo News.

Напомним, что в последний год присутствия войск НАТО в Афганистане площадь маковых полей в стране выросла на 37%. В 2020 году на Афганистан приходились 85% мирового производства опиума, доля наркотиков в ВВП страны достигает 11%.