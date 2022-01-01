"Газпром" так и не возобновил прокачку по "Ямал-Европа"

1 янв. 19:44

Согласно итогам аукциона на площадке GSA Platform, в новом году "Газпром" по-прежнему не бронирует мощности газопровода "Ямал-Европа" для прокачки газа в ЕС через территории Польши. Транзит не ведется с 20 декабря.

До середины декабря мощности трубопровода "Ямал-Европа" бронировались ежедневно, однако с 17 декабря "Газпром" резко сократил транзит по этому маршруту, и он переключился в реверс доставки газа в Польшу из Германии.

В "Газпроме" поясняют, что маршрут попросту не востребован: покупатели во Франции и Германии уже получили по нему все законтрактованные объемы газа и не заказывают больше.

Отметим, что в настоящее время на "Ямал-Европа" нет долгосрочного контракта, "Газпром" бронирует его мощности только через аукцион.