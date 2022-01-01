Совет муфтиев России: генералом Касемом Сулеймани гордился весь исламский мир

1 янв. 18:58

Главный муфтий Духовного управления мусульман Азиатской части России, сопредседатель Совета муфтиев России Нафигулла Аширов заявил сегодня, что убитый год назад американскими войсками иранский генерал Касем Сулеймани является героем исламского мира.

Как пишет ИРНА, Аширов напомнил о заслугах Сулеймани в борьбе с запрещенной в России террористической группировкой ИГИЛ, из-за которых им гордился весь исламский мир.

Напомним, что генерал Сулеймани был убит 3 января 2020 года у аэропорта в Багдаде. Вместе с ним погибли замкомандующего "аль-Хашд аш-Шааби" Абу Махди аль-Мохандес и 8 других военных.