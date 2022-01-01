Турция готовится к добыче черноморского газа

1 янв. 18:43

Глава Минэнерго Турции Фатих Денмез посетил сегодня местро строительства газоперерабатывающего завода Филиос в районе Чайджума провинции Зонгулдак, где сделал заявление о перспективах турецкой добычи черноморского газа.

"Отсюда газ с Черного моря будет поступать на сушу. Первоначальная мощность завода составит 10 млн кубометров в сутки, однако позже мы планируем довести этот показатель до 40 млн кубометров", - приводит его слова Анатолийское агентство новостей.

Денмез обратил внимание, что газопереработка на заводе Филиос будет экологически чистой. "Считаю, что предприятие такого масштаба и мощности займет первое место в Европе. Здесь будут применяться новейшие технологии", - заявил министр.

Также глава Минэнерго подчеркнул, что запуск завода Филиос и его подключение к газораспределительной системе доставит черноморский газ в каждую точку Турции. "От этого выиграют и турецкий народ, и само государство", - указал он.