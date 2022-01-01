Армянское посольство насчитало 1500 машин в очереди у "Верхнего Ларса"

1 янв. 18:28

Атташе по таможенным вопросам при армянском посольстве в России Арам Тананян сообщил сегодня, что пересечения российско-грузинской границы у МАПП "Верхний Ларс" в настоящее время ожидают свыше 1500 машин, включая грузовики из Армении.

"Уже пять дней, как дорога открыта. Разрешено движение всех типов транспортных средств из России в Грузию через МАПП "Верхний Ларс"", - обратил внимание Тананян, пояснив, что этого времени не хватило, чтобы пропустить всю скопившуюся до того очередь.

Хотя таможня работает в экстренном режиме и пропускает по 500-600 автомобилей в Грузию, продолжают подъезжать новые машины, и общая длина очереди остается крайне большой, пишет Спутник-Армения.

Поскольку на участке Гудаури-Коби в последние дни высокая лавиноопасность в светлое время суток, движение по военно-Грузинской дороге идет в основном вечером и ночью.