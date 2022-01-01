Военные в Новый год посетили семьи шехидов в Азербайджане

1 янв. 17:58

Как сообщили в Минобороны Азербайджана, сотрудники ведомства накануне, в день Солидарности азербайджанцев мира, и сегодня, в Новый год, посетили семьи шехидов, отдавших жизни за защиту территориальной целостности и суверенитет республики.

Семья шехидов были переданы поздравления с праздниками, а также вручены подарки. Военные подчеркнули, что государство чтить память шехидов и со внимание относится к потребностям их семей.

Семьи шехидов, в свою очередь, поблагодарили верховного главнокомандующего, президента Азербайджана Ильхама Алиева и Минобороны республики за поздравления и заботу. Было отмечено, что победа в Карабахской войне была радостью для азербайджанского народа.