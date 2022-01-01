В США перечислили самые пугающие вооружения России

1 янв. 17:45

Американский военный эксперт, офицер США в Отставке Брент Иствуд опубликовал на 19Fortyfive статью о самых пугающих американскую армию российских вооружениях.

Прежде всего это торпеда "Посейдон", которая пока находится в разработке. Опасность "Посейдона" в ее чрезвычайном радиусе действия: Россия может запустить ее по любому из побережий США, а также в способности двигаться очень медленно, что не позволит обнаружить торпеду стандартными средствами.

Во-вторых, это ЗРК С-400 "Триумф", уничтожающий и самолеты, и беспилотники, и крылатые ракеты, и баллистические ракеты на расстоянии до 400 км. Опасность для США здесь еще и в популярности С-400, которые сегодня поставили на вооружение Китай, Индия, Турция и Сирия.

В-третьих, это ЗРПК "Панцирь С-1", способный за счет двух пушек калибра 30 мм, 12 управляемых ракет класса "земля-воздух" и улучшенных радаров ликвидировать баллистические ракеты, крылатые ракеты и высокоточные боеприпасы.

В-четвертых, это ударный всепогодный вертолет Ми-28НМ, летающий со скоростью 290 км/ч на расстояния в 450 км и вооруженный управляемыми противотанковыми и обычными ракетами.

В-пятых, это ракетные комплексы "Ярс", всего за 7 минут запускающие самое грозное оружие в истории человечества – межконтинентальные баллистические ракеты. Каждый "Ярс" несет в себе до шести боеголовок независимого наведения и мощностью до 250 кт в тротиловом эквиваленте. Дальностью действия "Ярсов" – свыше 10 тыс км.