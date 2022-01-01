На Ставрополье обнулен курортный сбор для местных жителей

1 янв. 17:28

С 1 января в Ставропольском крае выступили в силу поправки в закон "О некоторых вопросах проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры", которые сводятся к отмене курортного сбора для жителей края.

Как пишет АТВмедиа, прежде от курортного сбора были освобождены ставропольцы, жившие в городах Кавказских Минеральных Вод, однако затем мэрия Кисловодска предложила отменить курортный сбор для всего населения края.

Идею мэрии Кисловодска поддержали администрации других ставропольских курортов.