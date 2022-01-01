Житель Кубани выиграл 500 млн рублей на Новый год

1 янв. 16:59

Как сообщили сегодня в "Столото", миллиардный призовой новогоднего розыгрыша "Русского лото" поделили между собой житель Кубани и москвич – каждый из них купил лотерейный билет, выигравший 500 млн рублей.

"По итогам новогоднего 1421-го тиража "Русского лото" в России появилось сразу 2 лотерейных мультимиллионера. Участники из Москвы и Краснодарского края разделили между собой главный приз в размере 1 миллиарда рублей: каждый выиграл по 500 миллионов рублей", - приводит сообщение "Столото" РИА Новости.

Таким образом, розыгрыш "Новогоднего миллиарда" в "Русском лото" прошел уже в пятый раз. Где именно на Кубани был куплен выигрышный билет, не сообщается.