Армения запретила тонкие полиэтиленовые пакеты

1 янв. 16:43

С сегодняшнего дня в Армении невозможно купить полиэтиленовые пакеты, плотность которых составляет менее 50 микрон, то есть де-факто практически любые, кроме самых толстых.

Запрещена продажа полиэтиленовых пакетов на всех объектах торговли и их использование при доставке товаров, пишет Спутник-Армения.

Соответствующий закон был принят еще в апреле 2020 года, однако к 1 января 2022 года подготовиться к запрету успели лишь супермаркеты – полгода назад они стали продавать и использовать бумажные и тканевые пакеты.

Многие предприниматели малого бизнеса оказались не готовы к запрету, поскольку даже не знали, что он был введен.