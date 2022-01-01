В Германии призвали не рассчитывать на США

1 янв. 16:28

Обозреватель газеты Frankfurter Algemeine Zeitung Клаус-Дитер Франкенберг в стартовой аналитической статье 2022 года призвал Германию оставить в прошлом времена, когда она могла полагаться на адекватность и помощь США. На сегодняшний день к контактам с Вашингтоном стоит подходить с осторожностью.

Франкенберг прежде всего напомнил, что прошлый год США начали со штурма Капитолия сторонниками республиканцев, что показало внутриполитическую нестабильность Америки, а продолжили катастрофическим выводом войск из Афганистана, подорвавшим американский авторитет на внешнеполитической арене.

Оба обстоятельства определили запрос американских граждан, как республиканцев, так и демократов, к правительству о большем внимании к действительно важным для Вашингтона вопросам внутренней повестки, а не международным проектам, которые все равно заканчиваются провалами. "Многие американцы хотят, чтобы их правительство решало проблемы на местах, а не в отдаленных частях света", - цитируют его РИА Новости.

Между тем на международное арене сомнения в надежности США только усилились, хотя формально американская власть стабилизировалась после победы на выборах консенсусного кандидата Джозефа Байдена. Вашингтон заверил союзников в верности, но это ничего не изменило, и особенно падение надежности США ощутили на себе те, чья безопасность поставлена в зависимость от американских властей.

"Общая геополитическая и политическая ситуация в области безопасности такова, что Америка, которая полностью занята собой и посылает сигнал "Америка превыше всего", является последним, что нужно сейчас Западу", - подчеркивает аналитик немецкой газеты.

Кроме того, США наращивают конфронтацию с Россией и Китаем, а Европа совершенно не хочет оказаться раздавленной в этом противостоянии. Проблема современных европейцев в том, указывает Франкенберг, что они несамостоятельны и слабы. В связи с этим он призвал европейские страны объединиться вокруг Германии и больше не рассчитывать на помощь США в случае реальных угроз.