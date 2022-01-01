Иран отказался останавливать космическую программу

1 янв. 16:15

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде ответил сегодня претензии Запада к запуску ракеты-носителя "Симург", доставившей на орбиты исследовательскую аппаратуру. Он напомнил, что Тегерану не запрещено заниматься наукой, в том числе в космосе.

"Резолюция Совета Безопасности ООН 2231, которая одобрила заключение ядерной сделки с Ираном в 2015 году, не запрещает Тегерану заниматься космическими исследованиями, в том числе запускать спутники", - приводит его слова IRNA.

Исследование космоса – естественное право Ирана, как и других стран, указал Хатибзаде, а разработка ракет-носителей для вывода объектов на орбиту входит в сферу научных космических программ.