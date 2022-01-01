Ракетный комплекс "Бал" развернут на побережье Дагестана

1 янв. 15:29

Как сообщил сегодня глава пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев, на каспийском побережье Дагестана развернут береговой ракетный комплекс "Бал" Каспийской флотилии. Комплекс состоит из нескольких (до десяти) машин на платформе МАЗ-7930.

"В Республике Дагестан боевые расчеты берегового ракетного комплекса "Бал", состоящего на вооружении береговых войск Каспийской флотилии, заступили на боевое дежурство в новогодние праздники", - приводит его слова РИА Новости.

"Бал" будет контролировать территориальные воды и проливные зоны, защищать военно-морские базы и в целом побережье российской части Каспия, в частности, от высадки вражеского десанта.

Астафьев подчеркнул, что ракетный комплекс "Бал" работает в любую погоду и любое время суток, его ракеты автономны после пуска и умеют противостоять системам РЭБ противника.