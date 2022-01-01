Евросоюз объявит природный газ и уран "зеленой энергией"

1 янв. 15:14

Как пишет Financial Times, ссылаясь на утечку документов, Евросоюз в настоящее время готовит проект присвоения урану и природному газу "зеленого" энергетического статуса.

"Европейская комиссия проложила путь для инвестиций в новые атомные электростанции как минимум на следующие два десятилетия, а в природный газ – как минимум на десятилетие", утверждает издание.

Ключевая мысль нового европейского проекта – "спорные" источники энергии, которыми сегодня считаются и газовая электрогенерация, и работа АЭС, должны получить "зеленый" статус при выполнении определенных условий.

Проект лоббирует Франция, которая стремится сохранить работу АЭС, а также потребители газа, заинтересованный в том, чтобы европейское законодательство не принуждало их отказываться от наиболее популярных источников энергии.