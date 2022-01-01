Папа римский приравнял насилие над женщиной к оскорблению Бога

1 янв. 14:58

Первая проповедь папы римского Франциска в новом году была посвящена осуждению насилия над женщинами.

"Матери дают жизнь, а женщины охраняют мир, давайте все вместе работать над тем, чтобы заботиться о матерях и защищать женщин", - прежде всего призвал глава Римско-католической церкви.

"Как много насилия в отношении женщин! Довольно! Причинять боль женщине – значит оскорблять Бога", - подчеркнул папа римский.

Напомним, что внимание к насилию над женщинами всегда было одной из тем проповедей папы Франциска. Домашнее насилие он называет дьявольской проблемой.