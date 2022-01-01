Япония сделает из прививки от оспы пожизненную вакцину от коронавируса

1 янв. 14:44

Как пишет The Japan Times, японские ученые в настоящее время заняты разработкой пожизненной вакцины от коронавируса. Ожидается, что первые клинические испытания начнутся в 2023 году.

Известно, что пожизненная вакцина от Covid-19 разрабатывается на основе прививки против оспы, созданной Эдвардом Дженнером в XVIII веке. Японские ученые намерены сконструировать рекомбинантный вирус осповакцины, который будет содержать спайковый белок Covid-19.

В Токио ожидают, что такая технология позволит выработать не ослабевающий всю жизнь иммунитет к коронавирусу. "Я работал над различными технологиями вакцин, такими как аденовирус и РНК-вакцины, но препараты, использующие вектор вируса осповакцины, являются самыми мощными из всех", - пояснил профессор Митинори Кохара.

Плюс осповакцины также в том, что у него нет побочных эффектов и он не нуждается в сложных условиях хранения.