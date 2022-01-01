СМИ: в Ингушетии обстреляли дом брата Юнус-Бека Евкурова

1 янв. 14:29

Интерфакс со ссылкой на свои источники в Ингушетии сообщает, что сегодня в Сунженском районе республики был обстрелян дом брата экс-главы региона, заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова.

"В сельском поселении Троицкое Сунженского района неизвестные обстреляли дом. Жилье принадлежит родному брату бывшего главы республики Юнус-Бека Евкурова", - рассказал собеседник информагентства.

При этом никто не пострадал. Нападавшие скрылись.

По предварительным данным следователей, всего было сделано восемь выстрелов, злоумышленники могли передвигаться на автомобиле. Мотив их преступления пока неизвестен.