Сектор Газа отметил Новый год запуском ракет по Израилю

1 янв. 13:28

У побережья Тель-Авива сегодня упали две ракеты, выпущенные боевиками из сектора Газа. Противовоздушная оборона не задействовалась, поскольку курс ракет изначально пролегал мимо израильской суши.

"Сегодня были зафиксированы пуски двух ракет из сектора Газа в сторону Средиземного моря. Ракеты упали у побережья Тель-Авива. В соответствии с действующим протоколом сирены ПВО активированы не были, перехват не производился ", - приводит сообщение РИА Новости.

Израильские СМИ приводят сообщения источников из Палестины о том, что ракеты были запущены случайно, из-за плохой погоды, и не являются признаками пристрелки по Тель-Авиву.