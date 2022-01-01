Саакашвили заставил своих сторонников есть

1 янв. 13:12

Председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия сообщил сегодня, что в новогоднюю ночь 150 членов партии прекратили начатую ранее голодовку, поскольку об этом их попросил основатель ЕНД, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

"Вчера ночью адвокат Саакашвили передал голодающим слова экс-президента, что он просит прекратить голодовку, иначе голодовку начнет он сам", - пояснил Ника Мелия.

Председатель ЕНД сообщил, что голодающим пришлось согласиться на ультиматум Саакашвили, так как его повторная голодовка стала бы "фатальной". "Вместе с товарищами мы решили перейти к следующему этапу борьбы, который будет разнообразным и ненасильственным, пока в стране не восторжествует справедливость и политическая справедливость",- рассказал политик.