Главный нарколог Москвы рассказал, как спастись от последствий новогоднего застолья

1 янв. 12:56

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава и Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн поделился сегодня двумя секретами нейтрализации негативных последствий обильного новогоднего застолья.

По его словам, первый секрет – это долгий отдых. "Если ночь прошла слишком активно, лучше ничего не делать до середины 1 января", - приводит его слова ТАСС.

Второй секрет – это особый выбор восстанавливающих напитков. "Можно выпить кефир, некрепкий и несладкий чай, легкие белковые бульоны, капустный рассол", - пояснил Евгений Брюн.

Наконец, если простые способы не помогут, стоит прибегнуть к препаратам янтарной кислоты. "Не стоит заниматься спортом, ходить утром в баню. Категорически не нужно "восстанавливаться" новой дозой спиртосодержащих напитков", - призвал россиян нарколог.