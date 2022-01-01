Россия начала Новый год с заболеваемостью Covid-19 ниже 20 тыс в сутки

1 янв. 12:40

В первый день 2022 года заболеваемость коронавирусом в России оказалась ниже условного порога в 20 тыс выявленных случаев заражения в сутки, составив 19751 случай.

За сутки от коронавируса скончались 847 человек, выздоровели – 33144 человека.

В Москве на Новый год заболели 2472 человека, в Санкт-Петербурге – 1534, в Московской области – 1271. Кроме эти регионов, ни в одном другом суточная заболеваемость не превышала 500 случаев заражения.

На Кубани с 31 декабря на 1 января было выявлено 496 заразившихся, на Ставрополье – 286, в Дагестане – 104, в Кабардино-Балкарии – 90, в Адыгее – 80, в Северной Осетии – 71, в Ингушетии – 67, в Карачаево-Черкесии – 66, в Чечне – 57.

Таким образом, к началу 2022 года, за почти два года пандемии в России было зафиксировано 10519733 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 9497063 человека, погибли 309707 человек, то есть более чем 1 россиянин из 500.