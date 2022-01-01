"Налог на Google" появился в Казахстане

1 янв. 12:24

С сегодняшнего дня в Казахстане существует новый налог, получивший название "налог на Google" - все иностранные компании, продающие свои товары и услуги через Интернет, обязаны выплачивать НДС за продажи в бюджет РК.

С каждого реализованного на территории Казахстана товара или услуги любая иностранная компания обязана заплатить 12% от его цены. По оценкам Минэкономики Казахстана, новый налог даст порядка 2 млрд тенге ($4,6 млн) в год.

Для выплаты налога иностранцам не нужно вставать на налоговый учет, достаточно лишь написать письмо о готовности платить НДС.

Налог не распространяется на казахстанские компании.