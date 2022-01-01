Украина закрыла для России свои реки

1 янв. 12:08

С сегодняшнего дня российские суда не могут плавать по рекам Украины – соответствующий закон был принят Верховной радой еще 3 декабря 2020 года.

В тексте закона сказано, что корабли, плавающие под флагом России, не имеют права перевозить по украинским рекам как пассажиров, так и грузы во время международных рейсов между речными портами. То же самое касается и каботажных грузовых рейсов.

Также запрещена регистрация в украинском Государственном судовом реестре всех кораблей, владельцами которых являются россияне.

Таким образом, для российских судов теперь закрыты Дунай, Днепр, Днестр и более мелкие реки.