Прожиточный минимум в России вырос до 12654 рублей

1 янв. 11:36

Согласно закону о федеральном бюджете Российской федерации на 2022 год, с 1 января в стране повысился прожиточный минимум – теперь он составляет 12654 рубля.

"Установить в 2022 году величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения в размере 12 654 рубля, для трудоспособного населения – 13 793 рубля, пенсионеров – 10 882 рубля, детей – 12 274 рубля", - сказано в законе.

Прожиточный минимум вырос по инициативе президента России Владимира Путина: в ноябре на совещании по социальным вопросам он отметил, что рост прожиточного минимума на 2,5% не соответствует реалиям, и предложил поднять его сразу на 8,6%, дабы социальные нормы рослы выше инфляции.