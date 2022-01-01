Индия и Пакистан раскрыли друг другу свои ядерные объекты

1 янв. 11:20

В МИД Индии сегодня сообщили об обмене по дипломатическим каналам между Дели и Исламабадом списков ядерных объектов двух стран. Также они обменялись списками заключенных.

Индия и Пакистан ежегодно раскрывают друг другу дислокацию ядерных объектов, чтобы предотвратить нападение на них. Процедура проводится в соответствии с Соглашением о запрещении нападений на ядерные установки 1988 года.

Это событие, происходящее каждый год в начале января, с 1992 года является одной из важнейших мер по поддержанию безопасности в Азии.

Что касается списка заключенных, то Индия сообщила Пакистану имена 282 граждан Пакистана и 73 пакистанских рыбаков, попавших в индийские тюрьмы, а Пакистан в ответ проинформировал о пребывающих в заключении 51 гражданском лице и 577 рыбаках, которые являются или могут являться индийцами.

Отметим, что обилие задержанных рыбаков с обеих сторон – следствие неопределенности морской границы между Индией и Пакистаном и отсутствие на рыбацких лодках GPS-оборудования, из-за чего те часто заплывают в воды соседнего государства.