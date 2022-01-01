Ираклий Гарибашвили: в 2022 году наша цель – сильное грузинское государство

1 янв. 11:04

В наступившем 2022 году власти Грузии займутся построением сильного грузинского государства, заявил в новогоднем обращении к гражданам премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Он пожелал, чтобы в этом году Грузия добилась прогресса, единства, успеха и благополучия.

"Будущий год придаст еще больший толчок нашей деятельности. Прежде всего, это будет направление экономики. Прошлый год был успешным, экономика начала восстанавливаться быстрее, чем ожидалось... В этом году мы создадим новые рабочие места, мы должны уменьшить бедность, у нас будет развитие и прогресс во всех направлениях, мы должны суметь сделать завтрашний день лучше", – приводит его слова Спутник-Грузия.

"К сожалению, мы потеряли многих наших сограждан в борьбе с вирусом, и я хочу еще раз выразить свою печаль по поводу каждой из потерянной жизни. Но прошлый год был отмечен и разными успехами. Наша страна не останавливалась ни на минуту, у нас были серьезные достижения как на местном, так и на международном уровне", – обратил внимание Ираклий Гарибашвили.

"Хочу с особым уважением и любовью поздравить с Новым годом представителей нашего сектора здравоохранения, всех врачей, медсестер и ассистентов, людей, которые в прямом значении этого слова, дни и ночи напролет, не разгибая колен, бесстрашно, героически служат нашему народу, защите их жизни и здоровья в этот сложный период", – поблагодарил медиков премьер-министр.

"Особо поздравлению с Новым годом наших славных полицейских, наших героических солдат, наших офицеров, тем, кто подает пример самоотверженности будущим поколениям. Поздравляю всех государственных служащих, всех работающих людей, благодаря ежедневному добросовестному делу и труду которых возможны успех и усиление нашего государства", – заключил Ираклий Гарибашвили.