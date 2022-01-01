В Казахстане поставили педофилов на пожизненный электронный контроль

1 янв. 10:48

С 1 января 2022 года в Казахстане введен строгий контроль за осужденными педофилами: отныне каждый вышедший после тюремного срока на свободу педофил будет постоянно носить электронный браслет, отслеживающий его перемещения.

"Все педофилы, освобожденные из мест лишения свободы, берутся на специальный профилактический учет. С 1 января 2022 года использование электронных браслетов будет применяться, в первую очередь, к ним", - сообщал ранее глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.

В Казахстане устрожены наказания за любое сексуальное насилие, существенно выросли тюремные сроки. Осужденные за подобные злодеяния лишены права на помилование и условно-досрочное освобождение.