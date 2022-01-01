В России запретят покупать оружие до 21 года

1 янв. 10:32

В этом году в России изменятся правила покупки охотничьего и гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны – с 29 июня его смогут купить только граждане в возрасте 21 года и старше. Соответствующие поправки ранее были внесены президентом России Владимиром Путиным в закон "Об оружии".

В настоящее время такое оружие могут покупать все граждане, достигшие 18-летнего возраста, до 21 года нельзя покупать лишь огнестрельное оружие ограниченного поражения.

Есть три исключения – покупать огнестрельное оружие по-прежнему смогут россияне 18-20 лет, которые, во-первых, служили или служат в армии либо работают в государственных военизированных организациях; во-вторых, являются представителями коренных малочисленных народов, занимающимися охотой; в-третьих, являются "сотрудникам организаций с особыми задачами".

Все еще можно купить с 18 лет газовое, спортивное и охотничье оружие для спорта.