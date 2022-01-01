Никол Пашинян: 2021 год был тяжелым для Армении

1 янв. 10:16

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в новогоднем поздравлении армянским гражданам по случаю наступления 2022 года заявил, что прошедший 2021 год был тяжелым для республики. "2021 год начался с социально-психологического и политического кризиса, возникшего вследствие ужасов войны. Временами казалось, что послевоенные волнения станут неуправляемыми, перерастут в хаос и гражданские столкновения", - сказал он.

"2021 год также стал доказательством жизнеспособности Армении и армянского народа, потому что, к удивлению многих, мы смогли полностью вернуть процессы в политическое русло, предоставив гражданам Республики Армения возможность выразить свое мнение и принять решение по собственному желанию. Внеочередные парламентские выборы 2021 года удостоились пристального внимания международного сообщества, поскольку международное сообщество до сих пор считает впечатляющим, что Армения смогла провести свободные, справедливые и демократические выборы в таких условиях", - сообщил Никол Пашинян.

"Наша задача – сделать демократию реальным фактором безопасности, процветания и развития нашей страны. Демократия должна стать движущей силой возрождения и будущего. Армения еще раз продемонстрировала свою приверженность демократии и демократическим ценностям в октябре-декабре 2021 года в ходе выборов в органы местного самоуправления. И да, демократия, верховенство права, защита прав человека должны быть незыблемыми, и необходимо поддерживать и поощрять возможности людей жить свободно, созидать, работать и добиваться результатов в нашей стране", - заявил премьер-министр Армении.

"Я не хочу перегружать это новогоднее обращение дополнительными данными и, не дай Бог, не хочу создавать какую-то идеальную картину. Понятно, что мы пока не преодолели и еще долго не преодолеем потрясения войны. Эта ситуация усугубляется продолжающейся эпидемией COVID-19, экономические последствия которой сейчас ощущаются сильнее, чем в 2020 году. Беспрецедентная глобальная инфляция, которая является следствием введенных из-за COVID в 2020-2021 годах ограничений, проникла в дома каждого, и сегодня большинство граждан живет хуже, чем в начале 2020 года.

Но нашим ответом на последствия войны и COVID должны стать наши идеи, наша работа и наше усердие. Идеи, работа, усердие. Именно так мы должны сделать 2022 год годом реального и стратегического восхождения Армении", - призвал он.