Турция вошла в десятку самых инвестируемых стран Европы

31 дек. 21:59

Представитель Стамбульского университета Медипол, доктор наук Фаик Танрыкулу сообщил, что, согласно статистике 2021 года, Турция заняла 10-е место среди стран Европы, в которые вкладывается наибольшее количество инвестиций. Стамбул при этом является седьмым среди самых инвестируемых европейских городов.

Как пишет Анатолийское агентство новостей, в 2021 году в турецкие стартапы был вложен рекордный объем инвестиций.

"Также одним из важных достижений страны в 2021 году стало 41-е место в Глобальном инновационном индексе. Турция смогла добиться самого высокого уровня в своей истории, преодолев сразу 10 ступеней", - рассказал представитель Стамбульского университета Медипол.