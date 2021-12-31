Воду Тбилиси продали Aqualia

31 дек. 21:39

Международная компания Aqualia купит у Georgia Capital 80% акций ее "дочки" Georgia Global Utilities, владеющей Georgia Water & Power (GWP), которая занимается распределением воды в Тбилиси.

Стоимость сделки составит $180 млн, пишет Спутник-Грузия. Она пройдет в два этапа – в январе и в июле, когда завершится выкуп облигаций Georgia Global Utilities.

"Наш Совет директоров считает, что цена за продажу представляет собой сильную оценку нашего бизнеса и, монетизируя этот актив по стоимости, превышающей его инвестиции , мы надеемся установить дополнительный маркер на стоимость всего нашего инвестиционного портфеля", - заявил гендиректор Georgia Capital Ираклий Гилаури.

Отметим, что Aqualia является четвертой по величине в Европе и девятой в мире компанией по управлению водными ресурсами: она обслуживает 30 млн человек в 17 странах.