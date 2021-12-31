Европа входит в новый год с подешевевшим газом

31 дек. 20:59

Последние торги 2021 года на лондонской бирже ICE завершились снижением цен на газ на спотовых рынках до $781 за 1 тыс кубометров – такого минимума достигли продажи февральских фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах. За день торгов газ подешевел на 24%.

В последний раз так дешево газ торговался на европейских биржах в начале ноября. Напомним, что год назад торги начинались с отметки в $230 за 1 тыс кубометров, однако к осени побили все прежние рекорды, а в последнем квартале 2021 года вышли сначала за порог в $1000 за 1 тыс кубометров, а затем и за порог в $2000.

Текущий рекорд был поставлен всего 10 дней назад, 21 декабря, когда февральские фьючерсы торговались по $2190,4 за 1 тыс кубометров.

Текущий отскок цен объясняется множеством позитивных новостей конца года – о росте числа американских танкеров, везущих в Европу сжиженный природный газ, о заполнении газом второй нитки "Северного потока-2" и об улучшенной ветрогенерации.