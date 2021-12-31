В НАТО приготовились к диалогу с Россией

31 дек. 20:43

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на своей странице в Twitter сегодня, что Альянс приготовился к диалогу с Россией, который будет возобновлен в формате заседания Совета НАТО-Россия в начале января.

"Поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном о важности деэскалации значительной российской военной мощи на и около Украины. НАТО выступает единым фронтом. Мы готовы к диалогу в рамках Совета НАТО-Россия, который пройдет 12 января", - сказано в твите генсека НАТО.

Напомним, что 10 января в Женеве пройдут переговоры Россия-США по гарантиям безопасности в Европе. Затем российские предложения по безопасности будут обсуждать на заседании Совета Россия-НАТО в Брюсселе и на площадке ОБСЕ и Вене.