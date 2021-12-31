31 дек 2021 в 23:59

Коллектив "Вестника Кавказа" поздравляет наших дорогих читателей, зрителей и слушателей с Новым, 2022 годом!

Как отметил в своем новогоднем поздравлении президент России Владимир Путин, Новый год – это важный жизненный рубеж. "Всех нас объединяют сейчас надежды на предстоящие добрые перемены, но мы понимаем, что их невозможно оторвать, отделить от событий уходящего года", - подчеркнул он, напомнив, что в 2021 году россияне "столкнулись с колоссальными вызовами, но научились жить в таких жестких условиях, решать сложные задачи, и смогли это сделать благодаря нашей солидарности".

"Вместе мы продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Коварная болезнь унесла десятки тысяч жизней. Хочу выразить слов искренней поддержки всем, кто потерял родных, близких людей", - сказал российский лидер.

"Дорогие друзья! Самое главное, что все трудности уходящего года мы преодолевали вместе. Защитили тех, кто оказался в сложной ситуации, в первую очередь поддержали людей старших поколений и семьи, где растут дети – будущее России. Мы твердо и последовательно отстаивали наши национальные интересы, безопасность страны и граждан, в короткие сроки восстановили экономику и по многим позициям выходим сейчас на реализацию стратегических задач развития. Конечно, нерешенных проблем еще очень много, но этот год мы прошли достойно", - сообщил Владимир Путин.

"Главная заслуга здесь принадлежит именно вам, гражданам России, это результат вашего, дорогие друзья, напряженного труда. Каждый на своем месте стремился исполнить свой долг, сделать не только то, что в его силах, но и много больше, помочь тем, кому особенно трудно. Сердечное спасибо всем вам. В такое непростое время, как сейчас, очень важен настрой на созидание, стремление обязательно реализовать свои личные планы и принести пользу обществу и родной стране", - заявил президент России.

"Встречая Новый год, мы надеемся, что он откроет новый возможности. Рассчитываем, конечно, и на удачу, но все же понимаем, что достижение задуманного прежде всего зависит от нас самих, от того, что ставим в приоритет, чем наполняем повседневную жизнь, насколько крепко, активно беремся за дело и добиваемся конкретных, видимых результатов. Из них будет складываться и реализация наших общенациональных планов. Их главная цель – повышение благосостояния и качества жизни людей. Решение именно этих задач сделает Россию еще более сильной. И только вместе мы сможем обеспечить дальнейшее развитие и процветание нашей Родины", - указал российский лидер.

"Дорогие друзья! Новогодняя ночь буквально наполнена добрыми чувствами и светлыми помыслами, желанием каждого проявить свои лучшие качества, и в такой открытости, щедрости – суть и энергетика этого чудесного праздника, когда становится так важно согреть родителей вниманием и заботой, обнять, если они рядом, сказать всем близким, как они дороги вам, какое это счастье, когда есть любовь, дети, семья, друзья. Все это великие ценности, которые во многом определяют смысл жизни каждого человека. Мы все хотим, чтобы в наступающем году они оставались для нас такой же надежной опорой, и сейчас спешим признаться дорогим для нас людям в сокровенных чувствах, произнести те искренние слова любви и благодарности, на которые порой не хватает времени в будничной суете. Но настоящее новогоднее волшебство в том и состоит, что открывает наши сердца чуткости и доверию, благородству и милосердию", - отметил Владимир Путин.

"Где бы вы ни были в эти минуты, в кругу семьи и друзей, на площадях любимых городов – везде звучат самые теплые пожелания. С удовольствием к ним присоединяюсь, и хочу отдельно поздравить с Новым годом всех, кто исполняет сейчас свой профессиональный и воинский долг, спасает и выхаживает больных, находится на боевом посту, обеспечивает правопорядок. Не прерывается работа на транспортных магистралях, на ряде производств и служб жизнеобеспечения. В этих сферах работают сотни тысяч наших граждан. Спасибо вам за ответственный, важный для страны и общества труд", - поблагодарил Владимир Путин.

"Дорогие друзья, через несколько секунд наступит Новый год, и во многих семьях, в том числе и у наших соотечественников за пределами России, прозвучит традиционное "С Новым годом, с новым счастьем!". Эти простые слова мы произносим с особым чувством, потому что они передаются из поколения в поколение. Искренне поздравляю вас! Главное пожелание – конечно же, крепкого здоровья, а к нему, уверен, приложатся успехи в работе, в учебе, в творчестве и любимом деле. Пусть в каждом доме будет как можно больше разных событий, пусть чаще появляются новые семьи, рождаются дети, пусть они вырастут здоровыми, умными, честными и свободными, пусть любовь будет в каждом сердце и вдохновляет всех нас на достижение поставленных целей и покорение самых больших высот, ради своих любимых и ради нашей единственной, великой Родины. С Новым годом, дорогие друзья! С новым, 2022 годом!", - заключил он.