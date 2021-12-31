Москва приведет в порядок памятник Минину и Пожарскому

31 дек. 20:14

В наступающем новом 2022 году начнется активная фаза реставрации памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве – она должна завершиться осенью 2022 года, сообщили в пресс-службе Минкультуры со ссылкой на директора Государственного исторического музея Алексея Левыкина.

Музей продолжает готовить памятник к реставрации - монумент уже закрыли в специальный павильон, и скоро скульптурную группу перенесут с постамента на реставрационный стол внутри павильона, передает Интерфакс.

Напомним, памятник Минину и Пожарскому был установлен в 1818 году на народные деньги и стал первым крупным скульптурным памятником в Москве. В августе 2018 года Исторический музей объявил сбор средств на реставрацию памятника, деньги на нее пожертвовали сотни граждан России и стран СНГ. Работы должны были начаться в ноябре 2020 года, но стартовали они в июне 2021 года с археологических раскопок под монументом.