Профессор рассказал, что опаснее: злоупотреблять сахаром или совсем от него отказаться

31 дек. 21:19

Британский профессор Дэвид Ганн решил выяснить, как на организм влияет полный отказ от сахара.

Исследование 600 человек показало, что чем ниже уровень сахара в крови, тем моложе выглядит человек. Сахар ведет к старению, так как способен повреждать кровеносные сосуды, кроме того он увеличивает производство свободных радикалов, из-за которых погибают клетки. Злоупотребление сахаром может вести к крайне сухой, неэластичной и морщинистой коже.

Однако полностью отказываться от сахара нельзя - это может закончиться гипоклемией и обмороками, депрессией и бессонницей, выпадением волос и набором веса. При этом отказ от сахара не остановит старения.

Организму нужен натуральный сахар для сбалансированной работы, отказываться стоит не от фруктов, а от газировки и мучных изделий. Снизить уровень сахара в крови можно, включив в рацион рыбу, зеленый чай, бобовые и орехи, а также красные овощи, пишет "Доктор Питер".