Патриарх Кирилл: 2022 год должен быть годом мира

31 дек. 19:43

Наступающий 2022 год должен быть годом мира, заявил сегодня на новогоднем молебне в храме Христа Спасителя Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Грядущий год, мы надеемся и будем сейчас об этом молиться, должен быть годом мира. Потому что всякое нарушение мира, которое является результатом ожесточения людей, наносит огромный ущерб человеческой жизни", - заявил он в прямом эфире канала "Спас".

"Дай Бог, чтобы на нашей земле и около нашей земли, и вообще, чтобы в мире затухли конфликты, междоусобные брани, различного рода агрессии, стремление одних народов победить другие, потому что мир на планете в условиях нынешнего развития человеческой цивилизации очень опасен, даже если нарушение мира происходит где-то там далеко", - подчеркнул патриарх Кирилл.

"Особенно давайте помолимся в эту предновогоднюю ночь, чтобы Господь миром благословил жизнь нашего народа, нашей страны и, конечно, всей святой Руси и всего рода человеческого", - заключил предстоятель Русской Православной Церкви.