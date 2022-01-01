Высокие цены на энергоносители в Европе сохранятся

Европейские энергетические трудности далеки от преодоления, несмотря на то, что флотилия танкеров с американским СПГ спешит доставить топливо на континент, оказавшийся в затруднительном положении. Хотя цены на природный газ отступают от рекордных максимумов, счета за электроэнергию останутся высокими, особенно в Великобритании, до 2023 года.

Oil Price отмечает, что в минувшем году цены на виртуальной торговой точке TTF в Нидерландах выросли на 400% накануне зимы в северном полушарии и в связи со снижением поставок из России. Появившиеся на прошлой неделе новости о том, что танкеры с американским СПГ идут в регион, привели к снижению стоимости энергоносителя почти вполовину. В среду цены вновь упали на 10% в рамках шестой торговой сессии подряд, но всё еще в пять раз выше среднего пятилетнего значения.

Даже несмотря на то, что судоходный канал между ЕС и США заполнен танкерами с СПГ (их как минимум 20 на данный момент), направляющимися в сторону Европы, есть все основания полагать, что поставки принесут лишь временное облегчение.

”В этом году европейская газовая проблема никуда не денется”, - написал Эндрю Хилл, глава отдела анализа европейского газового рынка из BloomberNEF, в опубликованном в среду отчете. - Геополитические проблемы и напряженность в отношениях с Россией, особенно по вопросу ”Северного потока-2”, склонят Москву к еще большему ограничению экспорта в Европу в первой половине следующего года, а, возможно, и дольше”.

Доставка американского СПГ - хорошая новость, да и погода пока относительно умеренная. Поставщики электричества и газа предупреждают, что энергетический кризис продлится до 2023 года. Как сообщает Financial Times, британским потребителям будут приходить непомерные счета за электричество, по крайней мере, еще полтора года.

Аналитик из Investec Мартин Янг считает, что дальнейшее подорожание электроэнергии произойдет в октябре 2022 года. ”И таким образом мы от энергетического кризиса переходим к кризису стоимости жизни”, - говорит Янг.

Британский министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг рассказал на видео-конференции в понедельник, что давление на потребителей необходимо снизить. ”В ближайшие месяцы нас ожидает катастрофа. Правительству пора вмешаться и поддержать тех, по кому больше всего ударил ценовой шторм”, - считает Адам Скорер, исполнительный директор благотворительной организации National Energy Action.

Поставки американского СПГ принесут временное облегчение с точки зрения обеспечения Европы энергией. Но энергетический кризис еще далек от завершения и будет продолжаться до конца 2022 года, и вполне вероятно затронет 2023 год. Немецким регуляторам явно пора прекращать заниматься ничегонеделанием и сертифицировать, наконец, ”Северный поток-2”, чтобы к лету пополнить опустевшие европейские хранилища.