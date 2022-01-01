Казахстан превращается в энергетический хаб для Китая и Европы

В этом году Казахстан ожидает восстановления экономики и укрепления энергетического сотрудничества с Россией, Китаем и Европой. Страна постепенно становится одним из основных энергетических хабов для Китая и Запада, учитывая их растущий спрос на нефть и газ, пишет британский аналитик Заки Шейх для Анатолийского агентства.

На переговорах между премьер-министром России Михаилом Мишустиным и его казахстанским коллегой Аскаром Маминым, которые состоялись на прошлой неделе, страны подписали Меморандум о взаимопонимании для продолжения строительства энергетических коридоров в Китай и Европу и создания инфраструктуры для облегчения производства и реализации компримированного природного газа. Эксперты считают, что этот транспортный маршрут не только будет способствовать увеличению объемов экспорта, улучшит транспортную логистику, но и внесет огромный вклад в развитие экономик стран-участниц.

Страны также рассматривают перспективы строительства высокоскоростных автомагистралей в регионах между Европой и Китаем как нового вектора развития в области инноваций и экономики. Транспортный коридор "Европа-Западный Китай-Россия-Казахстан" свяжет порты Финляндии через страны Балтии, через Казань и Оренбург, через Казахстан с Западным Китаем.

В ближайшие годы министерства энергетики России и Казахстана намерены развивать рынок газового топлива и создавать газозаправочную инфраструктуру на международных маршрутах. Таким образом, министр энергетики России Николай Шульгинов и его казахстанский коллега Магзум Мирзагалиев подписали меморандум о взаимопонимании в области развития инфраструктуры для использования природного газа в качестве топлива на международном транспортном маршруте "Европа - Западный Китай".

План совместных действий

Также был подписан план совместных действий по развитию автодорожной инфраструктуры международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай" и автомобильной дороги "Меридиан" на 2021-2030 годы. В подписании документа приняли участие первый заместитель министра транспорта России Андрей Костюк и вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Берик Камалиев.

Транспортный коридор "Европа - Западный Китай" обеспечит перевозку грузов между пунктами маршрута и позволит получать доход от транзитного трафика, проходящего через них. Транспортная сфера станет для экономики приоритетной, поскольку доля транспортной отрасли в валовом внутреннем продукте способна привлекать доходы и инвестиции в развитие других секторов экономики.

В связи с низким внутренним спросом в Казахстане в настоящее время надежды возлагаются на строительство маршрута "Европа-Западный Китай" для транспортировки энергетической продукции на международные рынки. По словам председателя "Газомоторной ассоциации Казахстана" Талгата Арыстанбаева, этот шаг приведет к строительству 100 КПГ и СПГ-станций (сжатый природный газ и сжиженный природный газ) по всей стране.

В настоящее время доля китайских компаний в нефтяной отрасли Казахстана равна 24% долей, а в нефтегазовом секторе страны их доля составляет 13%.

Обозреватели считают, что в будущем Казахстан наряду с Туркменистаном останется важным партнером по экспорту энергоносителей в Китай. Кроме того, Китай стремительными темпами возводит пять плотин мощностью 480 МВт в Алматинской области. Это будет крупнейший гидроэнергетический проект Китая в Центральной Азии.

Власти Казахстана также ведут переговоры с российской корпорацией "Росатом" по поводу возможного строительства атомной электростанции (АЭС) в республике, рассказал глава Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана Кайрат Келимбетов. Он отметил, что этот шаг был необходим из-за обязательств по снижению выбросов углерода не только за счет отказа от углекислого газа, но и за счет перехода к новой экономической модели производства электроэнергии.

Должностные лица в Казахстане говорят, что их оптимизм проистекает из "благоприятных ценовых условий" на мировых рынках, которые, по их мнению, помогут увеличить доходы от экспорта металлов и изделий из них.

Квота для Казахстана в рамках ОПЕК+ в декабре 2021 года была определена в объеме 1,5 млн баррелей в сутки, каждый месяц добыча будет увеличиваться в среднем на 16 тысяч баррелей в сутки. Аналитики Евразийского банка развития прогнозируют, что в 2023 году добыча нефти на Тенгизском месторождении вырастет, что поможет ускорить рост ВВП Казахстана до 5% в 2023 году.