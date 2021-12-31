Казахстан займется ядерной медициной

31 дек. 19:29

В последний день 2021 года в Нур-Султане прошло совещание о развитии ядерной медицины под председательством замглавы правительства Казахстана Ералы Тугжанова. В совещании участвовали чиновники и ведущие специалисты отрасли.

Замглавы Минздрава Казахстана Ажар Гиният обратила внимание на рост числа больных онкологией, нуждающихся в самой современной диагностике, передает сайт премьер-министра Казахстана.

В настоящее время в Казахстане работают всего 4 ПЭТ-центра: 2 в Нур-Султане и по одному в Алматы и Семее. Тугжанов сообщил, что в ближайшие 2 года будут открыты еще 4 ПЭТ-центра в Нур-Султане, Шымкенте, Актобе и Караганде.

Совещание завершилось поручением Тугжанова о разработке дорожной карты по развитию казахстанской ядерной медицины.