Горы Дагестана встретят 2022 год лавинами

31 дек. 18:58

Как сообщили сегодня в ГУ МЧС РФ по Дагестану, в новогоднюю ночь ожидаются лавины в горных районах республики.

"В период с 18:00 31 декабря 2021 года до 18:00 1 января 2022 года в Цунтинском районе и на Бежтинском участке выше 1500 м лавиноопасно", - приводит РИА Дагестан сообщение спасателей.

В связи с этим как жителям республики, так и гостям, приехавшим отметить Новый год в дагестанских горах, рекомендовано не посещать лавиноопасные участки, не планировать дальние поездки через указанные районы и сохранять в новогоднюю ночь бдительность и осторожность.