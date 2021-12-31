Власти Армении пообещали гражданам не вводить платное лечение коронавируса

31 дек. 18:43

Замглавы Минздрава Армении Геворг Симонян заявил сегодня, что хорошие темпы вакцинации населения позволят властям не вводить платное лечение коронавируса в республике.

Напомним, что Минздрав Армении предлагает с 1 февраля 2022 года принимать в станционарах зараженных коронавирусом непривитых пациентов только за деньги – порядка $1700.

"Идея сделать лечение для невакцинированных граждан платным пока находится на стадии обсуждения. Все будет зависеть от показателей вакцинации, то есть, если мы поймем, что привитых много, возможно, откажемся от этого шага", - приводит его слова Спутник-Армения.

Замминистра пояснил, что угроза платного лечение коронавируса является стимулом для популяризации прививок. Логика при этом следующая: человек отказывается от бесплатной вакцины, следовательно, нет смысла оплачивать ему лечение в случае заражения.

Симонян уточнил, что первую дозу вакцины до сих пор получили только 40% населения.