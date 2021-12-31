Заведениям Грузии разрешили работать в новогоднюю ночь

31 дек. 18:28

Межведомственный координационный совет Грузии по борьбе с пандемией коронавируса разрешила грузинским развлекательным заведениям работать в новогоднюю ночь и проводить массовые мероприятия в честь Нового года.

При этом празднование Нового года будет проводиться с ограничениями: на вечерники пустят лишь вакцинированных, переболевших или сдавших отрицательных ПЦР-тест в течение 48 часов.

Контроль за соблюдением ограничений будет проводиться грузинскими органами правопорядка в течение новогодней ночи, пишет Грузия Онлайн.

Напомним, что развлекательные заведения в Грузии закрыты с марта 2020 года. Власти по-прежнему не хотят разрешать их постоянную работу из-за риска новых всплесков заболеваемости коронавирусом.