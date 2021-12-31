Франция предъявила претензии к иранской космической программе

31 дек. 17:59

МИД Франции опубликовал сегодня заявление в связи с запуском Ираном на орбиту ракеты-носителя "Симург", поднявшей в космос три исследовательских аппарата, в котором осудил это событие как противоречащие усилиям по возобновление иранской ядерной сделки.

В Париже пояснили, что считают запуск космической ракеты с невоенными объектами нарушением 2231-й резолюции Совбеза ООН, призывающей Иран не использовать ракеты, которые могли бы носить ядерное оружие.

Особенное беспокойство МИД Франции вызвал тот факт, что за запуском "Симурга" в космос наблюдали представители Минобороны Ирана.

"Эти действия вызывают еще большее сожаление из-за того, что происходят в то время, когда мы добиваемся прогресса на переговорах по ядерной программе в Вене", - заключили французские дипломаты, пишет РИА Новости.